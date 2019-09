Aráoz ante un eventual pedido de cuestión de confianza: "Es inconstitucional"

Mercedes Aráoz calificó de "inconstitucional" un eventual pedido de cuestión de confianza por parte del presidente Martín Vizcarra, si el proyecto que presentó ante el Congreso, para que se adelanten las elecciones para el 2020, no fuera atendido.

"Es inconstitucional. Los constitucionalistas lo dicen, yo no soy abogada. El presidente no puede observar una reforma constitucional; el poder constituyente solo está en el Congreso, según nuestra propia Constitución. Si el presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría hacer una cuestión de confianza por una norma que está referida a temas de ese poder constituyente, que está en el Congreso", expresó.

Para la Vicepresidenta de la República y también Congresista existe otra posibilidad para salir de la crisis política en el que se encuentra el Perú, que es "un acuerdo de gobernabilidad".

"Con un plan muy bien marcado y el cumplimiento de hacer las reformas que estábamos poniendo en marcha como la reforma judicial, la reforma política y algunas reformas de carácter económico que han sido propuestas por el propio Ejecutivo y que para mí son valiosísimas como el plan nacional de infraestructura o el plan nacional de competitividad", agregó.

Aráoz Fernández también indicó que si los partidos políticos llegan a un acuerdo sí votaría a favor del adelanto de elecciones, pero si no hay consensos "y sin un plan de gobernabilidad, veo muy difícil que pase", finalizó la vicepresidenta.