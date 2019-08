Heresi a Vizcarra: cada vez que su popularidad desciende, “pecha” al Congreso

Indicó que el jefe de Estado con el adelanto de elecciones quiere no gobernar el país, no asumir las tareas de Gobierno.

El vicepresidente del Congreso de la República, Salvador Heresi, criticó al mandatario Martín Vizcarra calificándolo como una persona de doble discurso y lo que ahora lo sostiene es su nivel de aprobación.

“Ahora el presidente tiene popularidad, por eso que cada vez que desciende en aprobación su estrategia es “pechar”, enfrentar al Congreso", señaló Heresi e indicó que el jefe de Estado con el adelanto de elecciones quiere no gobernar el país, no asumir las tareas de Gobierno.

Contratos de hermana con el Estado

Sobre los cuestionamientos a su hermana por contratar con el Estado, el congresista calificó de "bajeza" el "perseguir" a su familia. "Yo sí tengo sospechas de que hay tramas, de que hay seguimientos, de que estamos siendo objeto de seguimiento y que cada cierto tiempo saldrán cosas que pretenderán intimidarnos y callarnos. Salga lo que salga contra mí, no me van a callar", finalizó.

Lo comparó con el peronismo

El también congresista de la República consideró que los recientes discursos del mandatario muestran una clara similitud con los del expresidente argentino Juan Domingo Perón.

"Yo creo que hay personas que no están aconsejando bien al presidente, me parece que es una visión muy peronista; estos mensajes son casi una copia textual de los discursos de Perón, 'el pueblo está con nosotros', 'nosotros estamos de la mano del pueblo', no hay que tenerle miedo al pueblo", manifestó Heresi Chicoma.