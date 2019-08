Jacqueline Beltrán reveló nuevos detalles de su relación con Vladimiro Montesinos

Tras varios años de silenció, Jacqueline Beltrán, expareja de Vladimiro Montesinos, dio una entrevista a la televisión internacional, donde reveló detalles de su relación con el exasesor presidencial, que era 25 años mayor que ella.

Beltrán contó que tras separarse de su esposo, trabajó como secretaria del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Después de 2 meses de conocerse, el exasesor la invitó a cenar y le declaró sus intenciones. Días después, ella accedió.

"Ingresé a su oficina. Me esperaba. Sacó una cajita con una orquidea natural y eso me conmovió. Fue ahí que yo tomo la decisión de aceptarlo". Entonces se inició la relación, dijo Beltrán a Telemundo.

Montesinos le dijo que estaba separado y que su esposa e hijos vivían en los Estados Unidos. "Él me sugiere de que no trabaje como secretaria. Compra una casa en la playa y un departamento para vivir juntos".

Luego de seis años de convivencia llegaron los problemas para Montesinos Torres. Tuvo que fugarse, se fueron a Panamá, ella regresó y después volvió a fugar a Venezuela. "Él me llama en medio del mar y me dice que todo estaba listo para que me saquen y me lleven con él", aseguró. Sin embargo, ella no aceptó la segunda propuesta.

Beltrán fue a prisión cuatro años por el delito tráfico de influencias, pena que cumplió por influir en el Poder Judicial para conseguir la liberación de su hermano. En un careo le reclamó a Montesinos que no la haya excluido de sus testimonios. "Hasta hoy no puedo entender por qué lo hizo", mencionó.

"Decidí perdonarlo, no hubo nunca odio hacia Vladimiro Montesinos", dijo Beltrán, quien vive en los Estados Unidos junto a sus nietos mientras el exasesor presidencial continúa en la cárcel.