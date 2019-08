Abogados constitucionalistas se pronuncian contra adelanto de elecciones

No apoyan proyecto. Un grupo de abogados constitucionalistas se manifestó en contra del proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones planteado por el poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, los abogados sostuvieron que el adelanto de elecciones presentado significaría “una afectación de los derechos políticos de elegir y ser elegidos”.

El pronunciamiento, que cuenta con las rúbricas de los constitucionalistas Óscar Urviola, Jorge Luis Cáceres, Anibal Quiroga, Víctor García Toma, Joseph Campos, Ernesto Alvarez, Natale Amprimo, entre otros; también indica que por dicha iniciativa no es procedente una cuestión de confianza.

"Siendo potestad del Congreso aprobar o no una reforma constitucional y no siendo esta decisión observable por el presidente de la República, estimamos que tampoco es procedente hacer cuestión de confianza por estas iniciativas", sostiene el documento.

En declaraciones a un medio local, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, consideró que lo planteado falta a la Constitución y destacó que no se debe modificar la Carta Magna cuando hay fallas en los operadores políticos.

"Ante la solicitud que ha formulado el Congreso a varios constitucionalistas, en un informe de más de 10 hojas donde expreso mi opinión muy clara en el sentido que el adelanto de elecciones no está previsto en nuestra Constitución, por el contrario (…) No debemos acostumbrarnos a modificar la constitución cuando hay fallas en los operadores políticos. Los políticos tienen que adecuarse al orden constitucional y no la Constitución a los políticos", manifestó.