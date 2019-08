Aráoz afirma que no habla con Vizcarra desde que renunció a PpK

La congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, señaló que no tiene comunicación con el presidente Martín Vizcarra desde que renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).

“Definitivamente, no me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada, que fue una decisión muy pensada de mi parte. La traté de evitar hasta los últimos días, pero hace meses que estoy ya cansada de que ciertas personas hablen en mi nombre, diciendo que la bancada opina, cuando nosotros no opinamos igual”, expresó.

Sobre el despido de su asesor de prensa de Palacio de Gobierno, Carlos Paredes, manifestó: “Me sorprende, porque me parece un acto hasta de atropello. Sobre todo, atacando el lado más débil de la cuerda. O sea, yo puedo aguantar que digan ‘Bagua y cosas así’, pero lo que no, es que afecten a los trabajadores”, señaló en entrevista con el diario Trome.

Asimismo, Aráoz Fernández aseguró que siempre fue leal al presidente Martín Vizcarra y "que ha actuado en defensa de los intereses que el Gobierno planteaba".