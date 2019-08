Tía María: Vizcarra señala que proyecto de Southern no reunía condiciones sociales

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció una vez más sobre el proyecto minero Tía María, y señaló que la compañía Southern Copper Perú logró reunir las condiciones sociales para concretar el proyecto y que la licencia otorgada no garantizaba que se lleva adelante.

En una entrevista al semanario “Hildebrandt en sus trece’, el mandatario también negó que haya dado un doble discurso en su diálogo con las autoridades arequipeñas.

“Nuestra posición en público y en privado ha sido la misma. En Lima y en Arequipa hemos dicho que este proyecto no tiene las condiciones sociales para que se lleve adelante. (…) La empresa misma sabía que esa licencia no garantizaba la marcha del proyecto”, sostuvo el jefe de Estado.

Sobre este último punto, Vizcarra Cornejo argumentó que su gestión otorgó la licencia porque correspondía tras haber concluido un procedimiento que empezó durante el Gobierno anterior.

Finalmente dijo que no instó a la población a tomar medidas radicales. "Nuestra posición ha sido clara: no se puede cancelar un proyecto y yo no lo puedo hacer de manera unilateral porque soy el presidente. En consecuencia, sino quieren que el proyecto no prospere tienen que presentar un sustento para que tenga el trámite administrativo y legal correspondiente (...) Si ustedes ven que no hay solución pueden tomar la medida que crean más conveniente. Era una sugerencia para que se sujeten al estado de derecho", señaló.