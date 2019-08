Alfredo Thorne: "Mis visitas al expresidente PPK han sido por razones humanitarias"

El exministro de Economía descartó que Pedro Pablo Kuczynski esté haciendo política mucho menos aún cuando "no tiene partido".

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, explicó los motivos de sus visitas al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de que su nombre apareciera en el registro de visitas que presentó el Ministerio Púbico para solicitar que se revierta su arresto domiciliario por la prisión preventiva.

"Mis visitas al expresidente han sido solamente por razones humanitarias. Como saben, yo soy amigo de él, le tengo aprecio. Es una persona que no tiene familiares en el Perú, no tiene quien lo visite y vive con una enfermera y una persona que lo ayuda en la casa", expresó Thorne en diálogo con Canal N.

Agregó que no considera la posibilidad de que el exmandatario se esté dedicando a la actividad política, mucho menos aún que no tiene partido.

"Yo no creo que el señor Kuczynski haga política. Lo estamos viendo en los acontecimientos que no tiene ni siquiera bancada, su bancada se ha diluido. No tiene partido y yo diría que la gente que va es simplemente para apoyarlo y porque lo peor que podría suceder es que una persona sola de su edad se deprima y sabe Dios qué cosa podría pasar", finalizó

En la lista elaborada por la Fiscalía, además de Thorne figuran los exministros Cayetana Aljovín, Claudia Cooper, Bruno Giuffra, Abel Salinas y Alfonso Grados.