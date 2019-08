Trump dice que no irá a Dinamarca por el “repugnante” comentario de Premier

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que ha decidido cancelar su viaje a Dinamarca tras calificar como ‘repugnante’ el comentario de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien dijo que es ‘absurdo’ su interés de comprar la isla Groenlandia.

“El comentario de la primera ministra de que era una idea absurda me pareció repugnante […] No fue una forma agradable de decirlo. Podría haber dicho simplemente ‘no, preferimos no hacerlo’. No está hablando conmigo, está hablando con los Estados Unidos de América. No puede decir ‘qué absurdo'”, sostuvo Trump antes de emprender viaje a Kentucky.

Horas después el mandatario publicó en Twitter: “Dinamarca es un país muy especial con gente increíble, pero debido a los comentarios de la primera ministra Mette Frederiksen, de que no tendría interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré nuestra reunión programada en dos semanas para otro momento”.

Asimismo añadió que la Premier danesa fue capaz de ahorrar una gran cantidad de gastos y esfuerzos, tanto para Estados Unidos y Dinamarca, al ser tan directa. Semana atrás Trump explicó que la compra sería “estratégicamente interesante” y que adquirirla sería esencialmente “un gran negocio inmobiliario”.