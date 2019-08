Olaechea a Vizcarra: Lo invoco a rectificar sus expresiones sobre Tía María

El titular del Congreso, Pedro Olaechea, emplazó al presidente Martín Vizcarra a que rectifique públicamente sus expresiones, las que fueron filtradas a través de un audio de una reunión que sostuvo con el gobernador regional de Arequipa y los alcaldes de esta ciudad acerca del conflicto minero del proyecto Tía María.

Olaechea realizó este pedido luego que rechazara los actos de violencia que se han registrado en el norte y sur del país.

"El Gobierno debe usar los instrumentos y todo el peso de la ley para retomar el control de las zonas afectadas. En tal sentido, invoco al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere, como solución de las demandas de ciertos grupos", indicó. También señaló que es “irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos”.

Durante su alocución, Olaechea también le pidió a Vizcarra que no tenga miedo de gobernar. "Yo no me aferro a ningún cargo, sólo me aferro a la Constitución, a la que todos hemos jurado defender. Presidente Vizcarra, le extiendo la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar", puntualizó.