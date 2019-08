Difunden audio de Yesenia Ponce que revelaría amistad con Martín Vizcarra

Luego de que se difundiera un oficio en el que Yesenia Ponce, presuntamente, reconocía un pago de dinero al presidente Martín Vizcarra, salen a la luz audios en los que la congresista presume tener una amistad con quien en 2017 se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones.

En estas escuchas, la congresista ex fujimorista y exintegrante de la bancada de Cambio 21 señala que gracias a su estrategia política y su voto a favor del Gobierno, ella habría conseguido el compromiso de Vizcarra, para hacer importantes obras en la región Áncash.

Las obras prometidas, según Ponce, fueron mencionadas por Vizcarra en su discurso como ministro de Transportes y Comunicaciones en el pleno del Congreso cuando, en setiembre del 2016, el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pidió voto de confianza y facultades legislativas.

“Lo que él mencionó, mira…lo que conversé, lo que conversé con él en Huánuco, en Huánuco que nos fuimos a reunión las tres regiones Áncash, San Martín y Huánuco de la mancomunidad, la Interoceánica, esto, le dije la Interoceánica, le hablé de la longitudinal, el puerto de Chimbote, le dije también la red y doble vía, este, después hay otro que va a Uchiza, no, este Monzón…le mencioné… y cuando le hice el favor lo integró, cuando pidió, este, le dimos voto de confianza, lo dijo; y dije, chévere, bacán…”, se escucha.

Además, refiere que “les he hecho la reunión privada con ellos, para que no sean muy frontales y he hecho varias cosas, eso ha hecho yo tenga ese acercamiento con ellos”. Estos audios, según un programa dominical, fueron filtrados por el círculo más cercano de Ponce hace dos años.

“Con Martín hay que aliarse. Ayer me llamó para decirme, mira voy a tener una reunión el día lunes con diez los gobernadores y, luego terminado la reunión, tenemos la reunión con tu equipo, tienes que reunir a tu equipo”, habría dicho Ponce.