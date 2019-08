Luis Castañeda admitió que OAS le ofreció aportes de campaña

El exalcalde de Lima hizo la revelación al Equipo Especial Lava Jato, aunque no dio mayores detalles. Declaraciones se dan luego de que fiscales entrevistaran al gerente Leo Pinheiro.

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda, admitió ante el Equipo Especial Lava Jato que la constructora OAS le ofreció aportes para su campaña, aunque evitó dar mayores detalles, informaron medios locales.

Castañeda afirmó que recibió la oferta por parte de Leo Pinheiro, gerente de la firma brasilera, durante una reunión que sostuvieron en el departamento de su ex hombre de confianza, Martín Bustamante. No dio más información, pues aseguró que no veía esos asuntos.

Según dijo, además estuvo presente Gisella Zegarra, otra ex funcionaria de la comuna capitalina. Castañeda Lossio dio las declaraciones ante el fiscal Michael Chávez Terán. Esto luego de que el Equipo Especial entrevistara a Pinheiro en Brasil.

En dicho país, el directivo aportó más datos sobre los supuestos aportes y favores que habrían recibido de parte del exalcalde.