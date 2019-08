“En el Gobierno hay mucha soberbia y deseo de poder", señala Carlos Bruce

El congresista Carlos Bruce, es uno de los tres parlamentarios que renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) el último jueves, tras sostener que no podía continuar en un grupo que no respetaba sus posiciones y sus “lineamientos y decisiones" iban en sentidos contrarios a los que fueron elegidos.

En entrevista con Correo, Carlos Bruce señaló que en el Gobierno hay mucha soberbia y mucho deseo de poder. Asimismo, señaló que gobierno de Martín Vizcarra es una especie de “autocracia”, pues tres o cuatro personas son las que toman las decisiones que comunicarán al Gabinete y bancada.

“Es que este gobierno es una especie de autocracia. Son tres o cuatro personas las que toman las decisiones, que después se comunican al gabinete y, luego de anunciado al país, se la comunican a la bancada (...). Está bien, es el estilo del Presidente y lo respeto, pero que no me pida a mí que yo acepte ese estilo de liderazgo. No acepto que no me comuniquen las cosas, no me dejen opinar y después piden que los apoyen”, dijo.

Sobre el cambio en el Gabinete Ministerial, indicó que no se ganaría nada si continúan con ministros como los actuales. Por ello, consideró que es importante un cambio de actitud con un Gobierno más proactivo y debería a dedicarse a solucionar los problemas en el país en sectores como economía, salud, vivienda entre otros.

Bruce también dijo que votaría en contra sobre un adelanto de elecciones ya que dejaría al país en una situación igual o incluso peor. Además, calificó de “irresponsable” poner al país en esa situación. Por ello, cree que el panorama mejoraría si se llegaría a un acuerdo político para aprobar la reforma y luchar contra la corrupción.