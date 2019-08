Tía María: filtran presunto audio entre Presidente Vizcarra con autoridades de Arequipa

De acuerdo a RPP Noticias, se habría tenido acceso a una conversación entre el Presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa respecto al proyecto minero Tía María, realizado el pasado 24 de julio.

En el audio se escucharía al Jefe de Estado señalando que “(…) Hay momentos para retroceder. Vamos a hacerlo, pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo, pero hay que trabajarlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Quiero que esa actitud y esa posición sea trasmitida".

Más adelante se escucharía decir al mandatario "Yo no podría salir y decir 'voy a cancelar', ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento. Pido que me comprendan. Yo no soy el enemigo", referido a la licencia otorgada a la empresa Southern Perú Corporation para el proyecto Tía María.

Cabe destacar que el último viernes el Ministerio de Energía y Minas anunció que el Consejo de Minería notificó la suspensión de la licencia que se otorgó al proyecto Tía María hasta que se resuelvan los recursos de revisión presentados por las autoridades y colectivos sociales.