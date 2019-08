Keiko Fujimori: Cuatro puntos para entender por qué se suspendió audiencia y qué pasará ahora

En una próxima audiencia se sumará un nuevo juez dirimente, quien podrá ejercer su voto a favor o no de la casación.

Hoy, desde las primeras horas de la mañana, existía mucha expectativa sobre la audiencia de casación en favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; sin embargo la Corte Suprema decidió suspenderla en menos de cuatro minutos. ¿Qué pasó?

1. No se llegó a un acuerdo. El juez Hugo Príncipe Trujillo informó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no llegó a un acuerdo. El artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “en las salas de la Corte Suprema, cuatro votos conformes hacen resolución”.

2. Son necesarios 4 votos con una sola posición. En horas de la mañana, dos jueces supremos Sequeiros Vargas y Pacheco Huancas votaron para declarar infundado el recurso presentado por la abogada de Keiko Fujimori Giulliana Loza y mantenerla en prisión preventiva. Mientras que 3 jueces: Castañeda Espinoza, Chávez Mella y Príncipe Trujillo se mostraron a favor de la casación de la lideresa de Fuerza Popular y además, de reducir de 36 a 18 meses la prisión preventiva.

¿Qué pasará ahora?

1. Se sumará un nuevo juez. Al no tener los 4 votos suficientes, el tribunal deberá llamar a un nuevo juez dirimente, quien decidirá con una votación a favor o en contra de la medida. "Y si una vez más no se llega a los 4 votos, se deberá llamar a otro y a otro, hasta que exista cuatro votos en una sola posición, según explicó Vladimir Padilla a El Comercio. El artículo 146 de la ley citada refiere que si no se resuelve la discordia en la Corte Suprema por ausencia de un vocal expedito, se llama a los jueces superiores más antiguos de la Corte Superior de Justicia de Lima.

2. Puede recurrir a Tribunal Constitucional. Si la Corte Suprema decide que Keiko Fujimori siga afrontando su proceso en prisión preventiva, la defensa legal podría recurrir al Tribunal Constitucional argumentando su desacuerdo con la decisión de la sala y a ello sumado algunas exigencias, plazos, etc, explicó la abogada penalista Vanessa Valverde.