Caso Alejandro Toledo: exasesor de seguridad revela detalles sobre Ecoteva

El exasesor de seguridad del expresidente Alejandro Toledo Manrique (2001-2006), Avraham Dan On, desde Tel Aviv, Israel, afronta el proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos por los casos Odebrecht y Ecoteva.

En entrevista exclusiva con el diario El Comercio, afirmó que tras el gobierno de Alejandro Toledo, el sr. Josep Maiman le pidió trabajar juntos en diversos proyectos y que se desarrollarían desde Costa Rica, por eso creó varias empresas en ese país, pero desconocía que el dinero que manejó provenía de presuntos pagos ilícitos.

Sobre la creación de Ecoteva y Eva Fernenbug, suegra Alejandro Toledo, Avraham Dan On, dijo "Recibí una instrucción de Maiman: ayudarle a establecer esta empresa y ella la manejaba. Ahora, todo lo tenía en control la oficina de Maiman, las cuentas bancarias, todo".

Respecto al caso Odebrecht, donde Toledo Manrique es investigado por presuntamente recibir coimas, y supuestamente Dan On actuó de intermediario, indicó "Pero yo qué tengo que ver con Toledo en ese sentido. Yo estaba cercano a él físicamente, pero no participaba de reuniones privadas, yo no sabía qué pasaba".

El exmilitar israelí rechazó también la versión del señor Barata, quien dijo que le dio en efectivo US$700 mil para la campaña de Toledo en el 2011 "Yo le aseguro que la fecha que él ponga, yo no he estado en Perú. En la campaña del 2011 yo no participé. En el Perú hay como gerentes, tesoreros en el partido para recibir ese tipo de plata".

Sobre la actual situación de Toledo Manrique, detenido en los Estados Unidos a la espera de que inicie el proceso de su extradición, dijo que no cree que haya persecución, pero que, en todo caso, se averiguará.

Dan On indicó también que le han ofrecido ser colaborador eficaz "Me han ofrecido, pero les digo ¿qué te digo? ¿quieres que invente una realidad falsa? ¿Qué voy a inventar? Pero yo me siento mal y no lo voy a corroborar, así es la situación".

Finalmente, consultado si ha visto o conversado con el exmandatario dijo "Toledo está en California y yo en Tel Aviv, no nos hemos reunido. La última vez que lo llamé fue para su cumpleaños en el 2016, pero de allí no".