Del Solar: "Hay un reconocimiento de que no le estamos haciendo bien al país y nos vamos"

En entrevista con Perú21 el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Salvador del Solar se refirió a la propuesta del presidente Martín Vizcarra que indica el adelanto de elecciones generales al 2020, y reafirmó su postura explicando que esta busca poner al país por encima de los intereses del mandatario y los congresistas, ya que es un acto en el que ambos poderes del Estado están cediendo.

"Esa es la altura y la grandeza del gesto del presidente: ‘Qué les parece si deponemos este constante enfrentamiento, qué les parece si todos nos vamos’. No hay vencedores, no hay vencidos, hay un reconocimiento de que no le estamos haciendo bien al país y nos vamos", enfatizó el premier y resaltó que la renuncia del Presidente no estaría ´a la altura´ de lo que se quiere hacer.

"Estamos tratando de ofrecerle al país una salida que incluye el esfuerzo de la reforma política por salvarnos de una tremenda crisis moral, de corrupción y del propio sistema político. Nuestro sistema político en general está desprestigiado, está deslegitimado", dijo Del Solar y sostuvo que la situación política del Perú no es la ideal desde el 2016.

Asimismo, el PCM agradeció la posibilidad del diálogo con las diversas bancadaspero aseguró que se mantendrán firmes en su posición. "Dentro del diálogo, lo que vamos a tener es el contraste de diferentes ideas, y aquello de lo que no vamos a ser persuadidos es de seguir buscando una salida que sea la más conveniente para el país".