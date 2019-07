Mercedes Aráoz: medida es constitucional, pero puede tener implicancias

La Vicepresidenta rompió su silencio y consideró que la propuesta del Presidente de adelantar las elecciones generales es constitucional, pero que se presentarían escenarios adversos.

“Es una medida que él ha evaluado con sus asesores y su equipo ministerial, me imagino. Sobre esta salida que es constitucional, sin embargo, puede tener implicancias”, dijo la Vicepresidenta a la revista Caretas.

Mercedes Aráoz Fernández señaló que hubiera preferido tener más noción de lo que el Presidente iba anunciar en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. “Por lo menos hubiera sido simpático que antes de ir de Palacio al Legislativo tuviera una noción de lo que se iba a hacer (…) a mí los escenarios me parecen bastante adversos, por la inestabilidad que se genera en el ciudadano de a pie”.

Además, la también congresista añadió que no se aferra a su cargo pero que postuló al Congreso por “amor a su patria”. “Yo me reconstruí, tengo trabajo. No es un tema de aferrarme a un puesto, tiene que ver con la seguridad de mi país, es el que yo quiero. Vine aquí por amor a mi patria, no a sacar plata”, aseveró Aráoz en una entrevista a la revista Caretas.