Beteta arremete contra Vizcarra por no despedirse de ella ni de Mercedes Aráoz

Una vez culminado el Desfile Cívico Militar, el presidente Martín Vizcarra subió al palco oficial para despedirse de las autoridades, sin embargo el jefe de Estado optó por despedirse de Mercedes Aráoz solo con la mirada.

A diferencia de su despedida con el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo y del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, el mandatario no le estiró la mano a la vicepresidenta de la República y solo asintió con la cabeza antes de bajar del estrado.

Este hecho no pasó desapercibido. La parlamentaria Karina Beteta arremetió contra el jefe de Estado en una entrevista que brindó a diario Correo, donde consideró que es una actitud “poco caballera”.

"Es una pena el actuar el presidente de la República que haya discriminado a dos mujeres, creo que es la población la que tendría que juzgar. Lamento que él no se haya despedido de su vicepresidenta, no le costaba nada al presidente porque estaba al costado del Arzobispo (de Lima), no es que él tenía que caminar más, simplemente cortó estando Mercedes Aráoz y quien habla".