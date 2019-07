Urviola: Adelanto de elecciones es inconstitucional porque atenta contra sistema democrático

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sorprendió en la parte final del mensaje a la Nación con motivo de las Fiestas Patrias, al anunciar que presentará un proyecto para convocar un adelanto de elecciones del Congreso y presidenciales para el 2020. Esta propuesta ha generado diversas reacciones en la política.

¿Es constitucional el anuncio del Presidente Vizcarra de plantear elecciones adelantadas y generales?. Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, señala que está dentro del mandato constitucional hacer uso de la iniciativa legislativa en materia de reforma constitucional pero el análisis en el fondo alteraría el marco constitucional del sistema democrático.

“Si analizamos en el fondo lo que contiene esa iniciativa de reforma constitucional es alterar el marco de un sistema democrático que está concebido desde hace mucho tiempo” (…) “El fondo de la propuesta es inconstitucional porque atenta contra el sistema. El proceso es que vaya al Congreso de la República si es que ha tenido la aprobación del Consejo de Ministro”, señaló.

Además, indicó que solo el congreso de la república tiene la facultad exclusiva y excluyente de aprobar o no la iniciativa.También manifestó que el voto de confianza no puede estar ligado a una reforma constitucional porque estás son responsabilidad del Congreso. De otro lado, considera que no se puede acomodar el sistema de acuerdo a los avatares de la política.