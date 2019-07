Congreso se pronuncia tras propuesta de adelanto de elecciones

El mensaje a la Nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, generó duras críticas por una parte de los parlamentarios. Ante esto, a través de Twitter, el canal oficial del Congreso de la República envió un pronunciamiento.

“Una vez más, el Presidente de la República ha puesto al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad, con lo cual ha generado una situación de mayores condiciones de conflicto político”, se lee en la primera parte del documento.

Además, se señala que el Presidente no ha mostrado por escrito la propuesta de adelanto de elecciones generales, haciendo hincapié que lo mismo ocurrió en el mensaje al Congreso en julio de 2018, por lo que no habría un pronunciamiento definitivo respecto a esta reforma.

Finalmente, el pronunciamiento anuncia que “sea cual sea la forma que adopte el Ejecutivo, el Congreso procederá únicamente dentro del marco constitucional vigente y dentro de los principios democráticos”, también se señala que no hay una intención de aferrarse a sus cargos, pero que defenderán “la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático”.

Respecto a este pronunciamiento, algunos congresistas han manifestado que dicho pronunciamiento no engloba a todos los parlamentarios, tal como Alberto de Belaúnde, quien manifestó en su cuenta de Twitter que “la bancada Liberal y otras bancadas no suscribimos este pronunciamiento”. Asimismo, Marissa Glave de Nuevo Perú señaló que “ese será un pronunciamiento de la Mesa Directiva, porque del Congreso en su conjunto no es. Mi vocero no ha firmado”.