Keiko Fujimori tras evaluación de casación: "Dejemos que la justicia actúe"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de Twitter, pidió a la justicia resolver su recurso de casación, que busca anular la orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra, “de acuerdo a ley” y sin “presiones”.

Esto, a la espera de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncie este 9 de agosto luego de escuchar a los abogados que plantearon casaciones a favor de los investigados por presunto lavado de activos en Fuerza Popular.

"No me extrañaría que antes de ese día vengan más presiones e interferencias externas para evitar un fallo justo. No caigamos en el juego de quienes distribuyen y manipulan información reservada de manera perversa. Dejemos que la justicia actúe", escribió.

Asimismo, aseguró que los argumentos que presentó su abogada, Giulliana Loza, han sido "claros y contundentes". "No existe peligro de fuga ni obstrucción a la justicia. Jamás fuimos gobierno y nunca manejé un sol de presupuesto", precisó.

En ese sentido, aseguró que es víctima de una cadena de abusos y arbitrariedades en su contra. Keiko Fujimori concluyó señalando que mantiene la esperanza de que finalmente la "justicia derrotará tantas presiones".