Informe final sobre aumento de peajes halla como responsables a Villarán y Castañeda

La Comisión de Defensa del Consumidor halló responsables a Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio por presuntas irregularidades en la concesión de los proyectos Línea Amarilla y Rutas Nuevas de Lima.

Este martes 23 de julio se presentará el informe final de la mencionada comisión, en cuyo informe "se establece a los responsables de las perjudiciales modificaciones al contrato de concesión y del incremento injustificado de las tarifas del peaje de Línea Amarilla y Rutas de Lima".

"Los exalcaldes de Lima Metropolitana, Oscar Luis Castañeda y Susana Villarán, no cumplieron con el deber de defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos, consignado en la ley orgánica de municipalidades, esto debido a que no tomaron las providencias necesarias para que los contratos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima no afecten a los ciudadanos a través del aumento de peajes", se detalló en el informe final del grupo de trabajo congresal, al cual tuvo acceso Canal N.

En el caso de Luis Castañeda, se le imputa la presunta comisión de los delitos de colusión, cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio.

Por su parte a Susana Villarán se le imputan los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo propio y cohecho pasivo impropio. Además que habría incurrido directamente con el incremento en el costo de los peajes.

Además se incluye al exgerente José Miguel Castro y a la exfuncionaria Giselle Zegarra, quien habría solicitado no construir Vía Parque Rímac, ambos ya con un proceso penal en marcha.