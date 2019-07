Club de la Construcción: archivan denuncia contra ejecutivo de Graña y Montero

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que es encabezada por el juez César San Martín, exculpó al empresario NiKolay Castillo Gutzalenko del delito de tráfico de influencias en el marco de la investigación que se le seguía por el caso Club de la Construcción. Así lo dio a conocer un informe periodístico publicado en el diario Expreso.

El titular de la sala, San Martín, detalló que el empresario Nikolay Castillo ya no será investigado por tráfico de influencias, pero en lo que respecta al delito de organización criminal el proceso continuará.

Según el referido medio, el Ministerio Público sostiene que Castillo se reunió con el exejecutivo del ministerio de Transporte, Carlos García Alcázar, y habría desembolsado sumas de dinero con la finalidad de que Provías le de la buena pro de dos obras a Graña y Montero.

César San Martín indicó, continuando con Expreso, que el contrato entre Provías y Graña y Montero se suscribió el 23 de noviembre de 2011. Es decir, ocho años atrás.

San Martín se estaría sustentado en la prescripción en este delito pues, según indica, el tráfico de influencias implica una pena privativa no menor de 4 años y no superior a 6, por lo que la prescripción es a los 6 años. Entonces, como los sucesos se dieron hace más de 8 años, ya no se podría imputar al investigado.