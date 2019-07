Del Solar condena actitud de Gobernador Regional de Arequipa por dar un "ultimatum"

En conferencia de prensa de la PCM. El premier, Salvador del Solar​​, defendió la posición del gobierno de dar prioridad al diálogo, respecto al proyecto Tía María, además condenó la actitud del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, quien dio 72 horas al gobierno para que anule la licencia de construcción de dicho proyecto.

“El diálogo debe de tener lugar y la disposición de nuestro Gobierno de permanecer siempre abierta . Bajo esta premisa no hay lugar para ultimátums, estos no construyen nada”, “Partimos de la convicción de que el diálogo no puede ser nocivo, no puede ser negativo, solo puede traer a la mesa ideas frescas, creativas”, aseguró Del Solar.

El premier considera que después de un largo proceso administrativo, la entidad responsable, que es el ministerio de Energía y Minas, ha determinado que se ha cumplido los requisitos para otorgar una licencia de construcción. Mientras tanto la empresa constructora se ha comprometido públicamente a no iniciar la edificación, hasta que no exista un ambiente adecuado y favorable para el desarrollo del proyecto Tía María en la región Arequipa”, finalizó el presidente del Consejo de Ministros.