Ministra de trabajo: no se puede impulsar Tía María si no vamos junto a la población

En conversación con Canal N, Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), manifestó su postura sobre la situación que se vive en Arequipa desde que el Estado concedió el proyecto Tía María a la minera Southern.

“Este proyecto es importante, pero no se puede impulsar una actividad tan importante para nuestro país si es que no vamos juntos con la población”, aseguró la ministra. Asimismo, indicó que, de no darse el proyecto alrededor de nueve mil empleos directos se perderían.

Cáceres rescató la actitud del Gobierno que, en reiteradas ocasiones, ha indicado no iniciar ningún trabajo hasta que se establezca un clima favorable de diálogo con los pobladores y resaltó que el enfoque del Estado es “promover el desarrollo de toda la provincia de Islay, despejar las dudas, comprometer a la empresa”.

“Lo importante es que el Gobierno está decidido a conciliar la licencia de construcción con la licencia social. El diálogo es fundamental, nuestro premier y los ministros están implicados en esta tarea junto con todo el Gabinete porque creemos que la inversión privada es importante”, sostuvo.

