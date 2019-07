Jorge Muñoz: Renegociación de tarifa de peajes está avanzando

El burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, calculó que para el 24 de julio podrá presentar un balance de la renegociación del contrato de los peajes. Adelantó que con una concesionaria ha logrado ciertos avances, mientras que con otra no, esto sobre la reducción de la tarifa.

En declaraciones a un medio local, Muñoz dijo que “tenemos con una de las concesionarias más avances que con la otra y la fecha que nos hemos autoimpuesto es el día 24 de este mes para poder mostrar cuáles son los avances”.

La máxima autoridad edil indicó que espera que en las próximas dos semanas que quedan antes del 24 hayan resultados positivos. “Van a tener los resultados de cómo hemos negociado con cada una de las empresas para ver cuál ha sido el avance”, señaló.

Muñoz Wells fue más allá y explicó que antes no se había avanzado como estaba propuesto. “Hay un tema de tarifas muy claro en el caso de Línea Amarilla donde se ha llegado a tarifas como las que tenemos el día de hoy, que no son las tarifas a las que se debió haber llegado y eso se ha puesto sobre la mesa y no se ha escuchado la petición de la municipalidad”, manifestó.

El alcalde aclaró que la mencionada fecha es un plazo que el municipio se ha autoimpuesto. Puntualizó que es un plazo que no está en la norma y que es parte del proceso de evaluación conjunta que se viene llevando a cabo en el municipio limeño.