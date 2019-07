Del Solar sobre Tía María: “No comenzará ninguna construcción si no hay clima de diálogo”

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que han intentado comunicarse con los alcaldes de Islay pero hasta el día de hoy no han tenido respuesta alguna.

Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, conversó con RPP, sobre el paro que se está llevando a cabo en Arequipa por la negativa de la población al proyecto Tía María concesionado a la empresa Southern.

Sobre este hecho, el PCM reafirmó la postura del Estado y la empresa de esperar a un ambiente de diálogo con las comunidades de Islay y el gobernador regional Elmer Cáceres, antes de iniciar cualquier tipo de actividad en la zona.

"No va a comenzar ninguna construcción mientras no exista un clima de diálogo", reiteró Del Solar pero, indicó que, a pesar de la insistencia en comunicarse con los alcaldes de Islay, hasta ahora no han tenido respuesta.

"No hemos recibido respuesta del gobernador regional. Además, [el oficio de pacto de diálogo] ha sido enviado a los alcaldes de Islay y todos los distritos. No hemos recibido respuesta e insistimos en la inclinación por el diálogo", señaló.

Sobre las declaraciones de Cáceres, quien previamente había negado iniciar cualquier conversación con el Estado, Del Solar indicó "Este tipo de manifestaciones, de ultimatums, de cerrar las puertas no lleva a nada (…) Hay que tener en cuenta que cuando dicen 'Agro sí, Mina no', hay que preguntar cuánto se está haciendo por el agro el propio gobernador", finalizó.