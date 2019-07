Gobernador Arequipeño considera "traición" de Vizcarra otorgar licencia para Tía María

"Yo le repito como buen arequipeño, Tía María no va”, remarcó Cáceres Llica, gobernador de Arequipa.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica se presentó ante la Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso para dar sus descargos por el proyecto Tía María.

Elmer Cáceres, considera una “traición” por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra, el hecho de haber dado una licencia a espaldas del pueblo. Respecto a la a autorización otorgada a la minera Southern Perú para iniciar el megaproyecto minero de Tía María en la provincia de Islay.

"Que el presidente anule esa licencia de construcción, si no hay la anulación de la licencia no hay diálogo. De qué podríamos dialogar si es que anteriormente no se ha tenido la licencia social del Valle del Tambo. Prácticamente, tiene licencia de construcción a espaldas de nosotros", remarcó.

El gobernador arequipeño aclaró que "no está incitando a huelgas, está previniendo", además remarcó que ya habría hablado con el presidente, por el permiso que cedió para la construcción sin haberse dado el permiso social. A lo que "Yo le repito como buen arequipeño, Tía María no va”, remarcó Cáceres Llica.