Defensa de Nadine Heredia se pronunció tras allanamiento

Esta tarde, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, se pronunció tras finalizar la diligencia de allanamiento realizada en la vivienda de la ex primera dama por el caso Gasoducto Sur, y manifestó la "enérgica indignación" del expareja presidencial por la medida.

"No existe ninguna evidencia que la Fiscalía haya podido incautar que tenga relevancia de carácter penal […] Dice la Fiscalía que en el primer piso no hay ninguna especie que tenga relevancia para la investigación, dice igual que en el segundo piso del inmueble no se encontró ninguna información de relevancia y que en la azotea exactamente igual", indicó a canal N.

"Protestamos enérgicamente porque la investigación de carácter fiscal tiene que tener evidencia mucho más tangible, información periodística corroborada con alguna información complementaria que haga verosímil aquello que se señala, la fundamentación sobre la base simplemente de una investigación periodística nos parece una absoluta arbitrariedad y ante la cual protestamos enérgicamente", señaló.

Finalmente, Wilfredo Pedraza saludó la incorporación del caso Gasoducto Sur al acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, y dijo que la expareja presidencial se encuentra tranquila con cualquier información que pueda venir por parte de la constructora brasileña.