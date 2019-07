Choquehuanca: declaraciones de Vizcarra son una opinión no una crítica

Ana María Choquehuanca, congresista de Fuerza Popular se pronunció en relación a las declaraciones del presidente Martín Vizcarra en el programa Cuarto Poder, en el que manifestó no estar contento con los avances del Congreso sobre las reformas políticas.

"No está mal que todos emitamos opiniones y no siempre tienen que ser destructivas. Yo no lo tomo como una crítica. Esta es una opinión que él tiene, una proyección, ya que estamos dentro de un plazo que no lo establece por imposición él, sino bajo la ley, porque la ley determina que se apruebe en dos legislaturas las reformas", indicó la parlamentaria.

A su vez, dijo que la tercera reforma es bastante complicada debido a la diversidad de posturas de las bancadas por lo que justificaba el tiempo invertido en esta. "En el Congreso tenemos nueve bancadas. Cada uno tiene una posición, pero tal y como la ha dicho el premier y el Ejecutivo, no está escrito en piedra. Los partidos políticos tienen que hacer sentir su opinión y esperamos que el día de hoy podamos votarla", aseguró la legisladora de Fuerza Popular.