Vladimir Cerrón: "Mi viaje a Venezuela lo pagó el gobierno venezolano"

Durante una entrevista a RPP, el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, brindó detalles de su viaje a territorio venezolano, el pasado 6 de junio, donde participó del “Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa”.

“Mi viaje a Venezuela lo pagó el gobierno venezolano, absolutamente, así que nada se ha afectado del herario nacional”, manifestó.

Además, aseguró que esta visita le permitió conocer la realidad del país llanero y que ahora, cada vez que le pregunten sobre el tema, podrá responder “sin trastabillar a diferencia de los demás líderes de izquierda”.

"Lo que yo he ido (visto) no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70% en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto de la realidad", sostuvo.

En declaraciones a otro medio local, Cerrón también comentó sobre la libertad de prensa en Venezuela y señaló que “ha podido constatar que en cada barrio existe una prensa alternativa comunal”.

Finalmente el gobernador regional de Junín, brindó su apreciación sobre el régimen. “Yo lo que he visto es un pueblo que mayoritariamente es chavista, así sea antimadurista (…). Son 25 elecciones que se han realizado y el chavismo se ha reelegido y solo ha tenido una derrota en el tema legislativa”, indicó.