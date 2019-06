Presidenta de Confiep: Comisión Especial podría considerar a personalidades para integrar Junta Nacional de Justicia

María Isabel León, Presidenta de Confiep, invitó a la Comisión Especial a contemplar la participación de personalidades reconocidas para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

León expresó que esta es una posibilidad de revisar el proceso, ya que tal vez no sea la forma correcta de hacer la convocatoria de las mejores personalidades que puedan responder a este tipo de puestos.

“Lo que se ha demostrado es que, las personas que han formado parte de la comisión de evaluación de estos candidatos han seguido el proceso que la ley manda", “Si vemos que no ha funcionado y que no tenemos ningún candidato que no ha sido elegido algo no debe haber funcionado en el proceso legal”, aseguró la titular de la Confiep.

Por otro lado, con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo constructivo para impulsar el crecimiento del país, la Confiep entregó al presidente de la República, Martín Vizcarra, la ‘Agenda País’ durante una reunión protocolar que se realizó en Palacio de Gobierno.