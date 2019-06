OAS: revelan que Castañeda Lossio habría presionado para cancelación de Río Verde

El ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, y otros colaboradores habrían confesado que Castañeda presionó para que no se invierta en Río Verde.

El directivo de OAS, Leo Pinheiro, además de tres exfuncionarios de esta constructora admitieron que el ex burgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio, conminó a la firma brasileña para que no siga invirtiendo en el proyecto Río Verde, que había sido una iniciativa de la exalcaldesa Susana Villarán, de no ser así Castañeda habría señalado que cancelaría dicha obra en su tercer mandato.

Entre otras revelaciones, el colaborador N°110, señaló a los fiscales peruanos que como parte del proyecto Línea Amarilla, OAS tenía la “obligación” de aportar un aproximado de US$ 70 millones para esta obra.“Dentro del contrato de construcción, OAS tenía como obligación ejecutarlo” indicó el colaborador.

Según informó el diario El Comercio, el colaborador dijo: “Entonces, la gestión de Susana Villarán presentó un proyecto llamado un máster plan llamado Río Verde (y) los US$ 70 millones no eran suficientes para cumplir con dicho máster plan”.

El reporte periodístico también señala que durante la etapa final de las negociaciones, en setiembre u octubre de 2014, Pinheiro habría recibido indicaciones de Castañeda Lossio para que “no siguiera con ese proyecto porque no era su programa de gobierno” y que si se llegaba a suscribir el contrato “al día siguiente lo cancelaría”.