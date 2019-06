Pedro Patrón renuncia a ser parte de la Junta Nacional de Justicia

Pedro Patrón Bedoya presentó su renuncia irrevocable a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego que el Comité Especial suspendiera su juramentación tras conocerse que tiene un proceso penal en su contra.

"He actuado de manera transparente en este procedimiento y por ello no merezco que se ponga en duda mi honorabilidad. Soy respetuoso de la ley y no me aferro a cargo alguno. En defensa de mi honor, renuncio irrevocablemente a la postulación que superé y cuyo procedimiento, lamento profundamente, ha fracasado", señaló el abogado en el documento de dimisión.

Patrón Bedoya era el único postulante en haber aprobado las tres etapas del concurso, sin embargo su juramentación fue suspendida a las 12:30 p.m. del martes a pesar que la ceremonia de nombramiento había sido confirmada para el mediodía.

La medida se dio porque el letrado tiene un proceso judicial por presunta falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

En su defensa, el magistrado señaló que los miembros de la Comisión Especial ya conocía del "fenecido proceso penal" en su contra y detalló que brindó sus descargos ante la misma por ello el 18 de junio.