JNJ: David Dumet respondió sobre polémicos tuits en última etapa de evaluación

Foto: Captura Justicia Tv.

Los tres postulantes que aprobaron el examen de conocimientos para integrar la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), pasaron por la última prueba del proceso de evaluación con una entrevista personal. Uno de ellos fue David Dumet, abogado que causó polémica por sus comentarios en contra de diferentes personalidades de la política.

A la pregunta de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre si consideraba que sus tweets incentivaba a la violencia contra la mujer, en referencia a la ofensiva repuesta a Carmen Gonzalez, el abogado admitió que cometió un exceso pero dijo que sus comentarios no lo definen como ciudadano.

“Esos tweets no me definen ni como ciudadano ni como profesional ni mis condiciones para afrontar un reto como el que es ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente yo soy dueño de esos tweets, me excedí ciertamente pero decir de que yo promuevo y he realizado actos de violencia contra la mujer, porsupuesto que no”, respondió.

Agregó que sus comentarios fueron en calidad de ciudadano, resaltando la diferencia que la libertad de expresión no se aplica en los funcionarios si es que lo hacen con fines políticos.

“Como ciudadano respondí algunos cuestiones que me indignaban, respondió en exceso ciertamente. Eso lo he reconocido. Respecto a la señora Villarán, defendí a un amigo al que habían tachado de corrupto y eso fue una respuesta viceral. Pero eso no me define”, añadió.