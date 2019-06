Ministro de Defensa: El mandil rosado no denigra para nada el uniforme militar

Tras los severos cuestionamientos a los miembros de las Fuerzas Armadas que usaron un mandil rosado para apoyar la campaña “Hombres por la igualdad de género, fuerza sin violencia”, el ministro de Defensa, José Huerta, señaló que el uso de esta prenda no ha denigrado el uniforme militar.

“Estas prendas no denigran para nada el uniforme de las Fuerzas Armadas. No se denigra, es parte de una campaña [...] Esa es mi opinión como ministro de Estado y acá no va a haber persona que vaya a ser castigada, sancionada ni cuestionada por esta situación”, aseveró ante los medios de comunicación.

El titular del Mindef respaldó a general Manuel Gómez de la Torre, miembro del Estado Mayor del Ejército del Perú, y cuestionó a los críticos ya que no es posible que se piense que colocarse un mandil va a denigrar el honor y coraje de un soldado.

“Somos soldados que estamos en guerra, tenemos experiencia de guerra, no dejamos de ser soldados y perder coraje, valor y la entrega que hemos hecho en la lucha contra el terrorismo por más de 25 años, por ponernos dos minutos un mandil para apoyar una campaña que es muy loable para el país”, manifestó.

Finalmente dijo que el Ministerio de Defensa brindará apoyo y respaldo al general Gómez de la Torre en caso decida iniciar alguna acción legal contra las personas que han mancillado su dignidad como oficial de las Fuerzas Armadas.