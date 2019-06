César Acuña afirma que no tuvo interés en que Noguera conforme CNM

El ex candidato presidencial explicó que los encargados de elegir a los integrantes de este ente son los rectores.

El ex candidato presidencial, César Acuña, aseguró que no tenía interes alguno en que Ivan Noguera sea nombrado como consejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y aclaró que los encargados de llevar a cabo esta elección son los rectores, cargo que nunca ejerció.

Acuña se presentó este martes ante el Ministerio Público como testigo, en el marco de la investigación que se le sigue a los ex integrantes de la CNM, entidad que será reemplazada por la Junta Nacional de Jusiticia.

“Quienes eligen los consejeros son los rectores de las universidades privadas y yo no he sido rector, ni siquiera sabía cuáles son las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, no tenía ningún interés para que sea electo tal o cual consejero”, indicó.

También señaló que lo dicho por el ex alcalde de Olmos, Willy Serrato, es “completamente falso”. “Parece que está encubriendo porque a quien representó el señor Noguera fue a la Telesup. Por lo tanto, ha puesto mi nombre para no decir que quien lo propuso fue la universidad Telesup”, resaltó.

“Nada tengo que ver en el nombramiento de consejeros (…) Si nada tengo que ver con la elección de consejeros, tampoco tendría que ver nada con la elección de supremos. Quien elige no es César Acuña, quien elige son los consejeros”, reiteró.

Como es conocido, Willy Serrato, ex burgomaestre de Olmos, había revelado que Cesar Acuña y su hermano, Humberto Acuña, le socilitaron ayuda para que Noguera integrara la CNM y represente a universidades privadas.