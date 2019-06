Mulder a Vizcarra: “Si disuelve el congreso podemos rebelarnos, incluso con armas”

El congresista se refirió a las declaraciones del presidente en las que señala que se interpretaría como denegada la confianza al Gabinete, si congreso no aprueba proyectos de reforma.

Tras las declaraciones del primer mandatario, Martín Vizcarra, en las que indica que si el Congreso no aprueba los proyectos de reforma política, esto se interpretaría como denegada la confianza al Gabinete ministerial. Frente a esto, el parlamentario Mauricio Mulder emplazó al jefe de Estado a respetar la Constitución.

“Señor Vizcarra tenga usted tolerancia y acepte lo que dice la Constitución (...) El presidente no puede decir que si no le gusta (lo aprobado) él disuelve (el Congreso). No puede disolver, si disuelve es un dictador y allí todos los peruanos tenemos derecho para revelarnos, incluso, con las armas, porque eso dice la constitución del 93", sostuvo.

Mulder recalcó que este documento establece en su artículo 93, que los congresistas no tienen que rendir cuentas ante autoridad alguna “por el ejercicio de sus funciones o por el voto que ellos ejercen” con respecto a la aprobación o desaprobación de cualquier proyecto de ley.

El parlamentario recalcó que no se puede obligar a un legislador a tener un voto convenido u obligado por que sería antidemocrático. En ese sentido aclaró que la esencia de los proyectos puestos a debate en la Comisión de Constitución no serán evaluados por el Ejecutivo sino por el Legislativo.

"El Congreso si emite una ley que no le gusta al presidente de la República y es una modificación institucional, el presidente se tiene que quedar callado porque no puede observar las reformas constitucionales y si se trata de una ley, que la observe", puntualizó.