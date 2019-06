Caso Ecoteva: Fiscalía presenta acusación y pedido de extradición contra Toledo

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, presentó este lunes un nuevo pedido de extradición para el prófugo expresidente Alejandro Toledo, por el delito de lavado de activos en el marco del caso Ecoteva.

Este pedido no solo alcanza a Toledo Manrique, sino también a la ex primera dama Eliane Karp y Avraham ('Avi') Dan On, ex jefe de Seguridad del ex mandatario.

Cabe señalar que el documento se basa en lo recogido en el interrogatorio que hizo el fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman en Israel, en marzo pasado.

Alejandro Toledo ya afronta una orden de prisión preventiva por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht. Además, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial esperan avances del trámite de su extradición desde Estados Unidos.