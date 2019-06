Alejandro Toledo: Fiscal Vela formulará un nuevo pedido de extradición

El fiscal Coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, informó que solicitarán un nuevo pedido de extradición para el expresidente Alejandro Toledo Manrique, prófugo en Estados Unidos, por el caso Ecoteva.

Vela Barba dijo que este nuevo pedido de extradición se basa en lo recogido en el interrogatorio que hizo el fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman, en Israel en marzo del 2018, según indica El Comercio.

Por ello, este lunes 17 de junio formalizará la acusación por presunto lavado de activos y se presentará la solicitud de extradición para Alejandro Toledo; su esposa, Eliane Karp; el ex asesor de seguridad Avraham Dan On y el hijo de este, Shai Dan On.

Josef Maiman declaró a la Fiscalía que utilizó sus empresas para recibir los sobornos, por US$ 20 millones, que Odebrecht afirma entregó a Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.