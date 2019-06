Ministerio Público archivó denuncia de Pedro Chávarry contra fiscal Castro

El Ministerio Público decidió archivar la denuncia interpuesta por Pedro Chávarry contra la fiscal provincial Sandra Castro por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato.

Chávarry Vallejos denunciara a Castro ante la Fiscalía Suprema Anticorrupción por acudir su casa en La Molina a verificar los datos proporcionados por un colaborador eficaz en el caso de 'Los cuellos blancos del Puerto'.

El ex titular de Ministerio Público argumentó que la fiscal provincial no tenía la jerarquía ni la competencia para emprender una investigación en su contra, sin embargo el fiscal el fiscal supremo anticorrupción Jesús Fernández Alarcón advirtió que no se trataba de una investigación sino "actos de corroboración".

"Si bien el denunciante tiene el privilegio de fuero en su calidad de fiscal supremo, este no habría afectado en el caso concreto, pues no se trató de una investigación contra el fiscal supremo ni contra su persona, sino una diligencia de corroboración de información reservada brindada por el postulante a colaborador eficaz 409-2018", indica la resolución publicada por Perú 21.