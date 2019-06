César Hinostroza: Cancillería abre investigación a embajador que ayudó a exjuez

Tras la revelación de los audios en donde se escucha a César Hinostroza pedirle ayuda al embajador César Bustamante para sacar con mayor rapidez pasaportes para él y su familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la Cancillería informó que el embajador César Enrique Bustamante Llosa dejará el cargo de Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y otros en los que haya sido designado.

Precisó también que las autoridades de la Cancillería desconocían los diálogos entre Bustamante y el ex juez supremo. "El referido diplomático no informó que hubiera tenido alguna comunicación previa o relación personal con el ex juez supremo César Hinostroza", precisó.

Cabe recordar que César Bustamante Llosa fue el diplomático que designó la cancillería para viajar a España a fines del 2018 para tramitar la extradición de César Hinostroza.