Del Castillo: “Al Congreso no se le puede poner plazos”

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, presentó antes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, una cuestión previa para rechazar la carta remitida por el premier.

De acuerdo al legislador, la carta remitida por del Solar donde solicita la aprobación de los proyectos “es inconstitucional”. Por lo que solicitó el rechazo del pedido del Ejecutivo como cuestión previa.

"He pedido la palabra para solicitar una cuestión previa por una cuestión de dignidad del parlamento. El oficio mediante el presidente del Consejo de Ministros pide fecha para sustentar un cuestión de confianza en el Pleno dado que impone un plazo. El Congreso no puede aceptar este tipo de pedidos, ya que no se le puede imponer plazos", dijo del Castillo.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, desestimó la cuestión previa solicitada y alegó que “no se puede ver una cuestión previa sino ha sustentado el premier".