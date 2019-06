PCM desmiente convocatoria en WhatsApp para acompañar a Del Solar al Congreso

A través de las redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) negó que el Ejecutivo esté convocando a la ciudadanía a acompañar a Salvador del Solar a pedir la cuestión de confianza ante el Congreso, actividad programada para mañana 4 de junio.

"Negamos que la siguiente información, que viene circulando a través de la aplicación WhatsApp, sea promovida por la PCM. Evitemos difundir información falsa que genere confusión en la población", señala la alerta de la PCM en Twitter.

En los mensajes difundidos en esta red social se convoca a las personas que acudan a Palacio de Gobierno entre as 9 a.m. y las 11 a.m. a cambio de una remuneración económica de 30 soles.

Cabe señalar que este martes, el primer ministro Salvador del Solar acudirá a la sesión del pleno programada para formular su pedido de cuestión de confianza por cinco de los doce proyectos de ley sobre la reforma política que está promoviendo el Ejecutivo.