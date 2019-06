Enrique Ghersi sobre cuestión de confianza: “Yo creo que van a disolver el Congreso”

Enrique Ghersi, abogado y exdiputado entre 1990 y 1992, en entrevista a diario Perú 21, opinó sobre el pedido de cuestión de confianza planteada por el presidente de la República Martín Vizcarra por las reformas políticas y la posibilidad de un eventual cierre del Congreso ante la censura o negación del voto al Gabinete.

Para el abogado constitucionalista, al Ejecutivo no le interesa la cuestión de confianza y le queda claro que Vizcarra enfrentando a la mayoría fujimorista en el Parlamento puede recuperar credibilidad y popularidad. Ante ello, piensa que disolverán el Congreso, pues el Gobierno ha señalado que cualquier modificación en su esencia significa una desaprobación de la confianza.

“A mí me queda claro que el presidente entiende que su manera de recuperar credibilidad y popularidad, mejorar en las encuestas, es enfrentando a la mayoría fujimorista en el Parlamento y lo veo muy decidido. Yo creo que van a disolver el Congreso. Por eso dicen que van a entender que cualquier modificación en su esencia significa una desaprobación de la confianza, lo que es totalmente ilegal”, señala a Perú 21.

Ghersi Silva también considera que no el Jefe de Estado “no puede utilizar ese lenguaje intimidatorio ni matonesco” al referirse sobre la cuestión de confianza y no se le puede poner un plazo al Congreso porque es inconstitucional y no son las maneras democráticas para poder alcanzar el voto del Parlamento.

De otro lado, manifiesta que debido a la actual situación política que se vive se está creando condiciones para que grupos extremistas se impongan en las próximas elecciones presidenciales del 2021.