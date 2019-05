Enrique Ghersi sobre cuestión de confianza: Ejecutivo infringe atribuciones del Congreso

Toda una polémica se ha generado sobre la admisibilidad de la cuestión de confianza, dado que el premier del Solar, a través del oficio que se entregó al Congreso, considera que la confianza será “rehusada”, si es que los proyectos de reforma constitucional no son discutidos y aprobados antes que finalice la presente legislatura.

Tras esto, muchos se cuestionan si es que el Ejecutivo puede conminar al Parlamento a trabajar una serie de proyectos en un tiempo determinado.

El abogado Enrique Ghersi, en declaraciones al diario Expreso, indicó que el reciente pedido de cuestión de confianza contiene infracciones a la Constitución. Destacó de manera puntual que el Ejecutivo vulnera las competencias del Congreso al establecer condiciones en las últimas líneas del petitorio.

Ghersi explicó al referido medio que “el premier le ha puesto plazo al Congreso y eso no es posible. No es posible que un poder del Estado imponga el tiempo de trabajo a otro. Esto configura un conflicto competencial porque el Ejecutivo ha entrado a violar o infringir atribuciones exclusivas del Parlamento”.

El abogado continúa que al calificar la confianza como “rehusada”, en el supuesto que el Parlamento modifique por completo los proyectos de la reforma, se trataría de una medida “inconstitucional porque la confianza no se presume. La confianza es una votación. El Poder Ejecutivo no puede presumir nada ni interpretar nada después de que la confianza haya o no haya sido dada. Se trata de una votación, es decir, de un tema objetivo. Si, a pesar de eso, el gobierno actúa como si la confianza no le hubiera sido dada, estaría incurriendo en una infracción que debe ser resuelta en arbitraje por el Tribunal Constitucional”.