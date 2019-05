Juan Carlos Valdivia: cuestión de confianza logrará que Vizcarra mejore su posición en encuestas

El analista político Juan Carlos Valdivia se pronunció sobre el pedido de cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso, respecto de las políticas de Estado de Fortalecimiento Institucional y lucha contra la corrupción. Consideró que el presidente Martín Vizcarra se apresuró al tomar tal decisión.

"El presidente se ha adelantado. Ha buscado más tratar de sintonizar con el sentimiento de la gente antes que resolver los problemas que están en el fondo de la reforma política. Al final no va a haber un gran cambio", dijo.

No obstante, según Valdivia, esta situación le permitirá al presidente mejorar su posición en las encuestas. "El problema mayor del Gobierno es el asesor argentino a quien no le interesan los problemas del país. A él e interesa su posición laboral por la caída de la popularidad de Martín Vizcarra", precisó.

Sobre al caso Chávarry, negó que una cuestión de confianza proceda por una votación parlamentaria. "Tengo mis dudas respecto a si el presidente esta facultado a plantear la cuestión de confianza en temas constitucionales", expresó.

"La Carta del 93 establece que el presidente no tiene capacidad de observar una reforma constitucional del Congreso. No puede. Ahí hay un problema de fondo. No sé si el Congreso esté dispuesto a enfrentarlo", agregó.

Valdivia también se refirió al supuesto blindaje a personajes vinculados con la corrupción de parte del Congreso. "Las propuestas del Ejecutivo, tanto en el asunto de reforma de justicia y política, son cuestionables (...) En una democracia hay que debatir y dialogar", manifestó.

Además, consideró que no habrá enfrentamientos entre el Congreso y Vizcarra. "Me parece que no hay liderazgos y personalidades con el peso suficiente para hacer frente a la posición del presidente. Me parece que van a llegar a un punto para aceptar el planteamiento. No siento que exista nadie que tenga la disposición de dar contraria", indicó.

Finalmente, indicó que el Parlamento se va a allanar a la cuestión de confianza. "Creo que sí, bajándole los tonos y levando la fiesta en paz", concluyó.