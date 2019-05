Estos son los políticos y funcionarios que exigieron la cuestión de confianza

El archivamiento del proyecto de ley que modificaba la inmunidad parlamentaria, sumado a la polémica decisión del Congreso en archivar la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, produjeron que se ponga nuevamente en debate la cuestión de confianza.

Tras varias idas y venidas, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció esta tarde que el Ejecutivo presentará una cuestión de confianza en respaldo a las reformas y la lucha contra la corrupción.

En la siguiente lista presentamos los personajes de la política peruana que exigieron que se use esta herramienta constitucional:

GLORIA MONTENEGRO, ministra de la Mujer

“Yo ya lo hubiese cerrado (el Congreso)” (24/05/19).

JOSÉ DOMINGO PÉREZ, fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato

“"Al ver lo que ha sucedido el día de hoy me indignó y también siento que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza”. (28/05/19).

CARLOS OLIVA, ministro de Economía Y Finanzas

“Si no hacemos esas reformas será difícil que podamos crecer por encima del 4% de una manera sostenida” (28/05/19).

RICHARD ARCE, congresista de Nuevo Perú

“Pedimos que se plantee la cuestión de confianza” (28/05/19)

MARISA GLAVE, congresista de Nuevo Perú

““Ellos tienen un conjunto de facultades, entre ellas la cuestión de confianza, y si están con voluntad de hacerlo pues que tomen las medidas necesarias para hacerla” (27/05/19)

HUMBERTO MORALES, congresista del Frente Amplio

“Desde el Frente Amplio y la fuerza de izquierda, le pido que tenga la valentía y cierre el Congreso” (20/05/19).

MARCO ARANA, congresista del Frente Amplio

“La ciudadanía tiene el derecho de movilizarse y Martín Vizcarra debe usar cuestión de confianza si Congreso sigue obstruccionista. Si esos 2 mecanismos no confluyen estaremos viendo que una vez más gana la corrupción” (29/05/19).