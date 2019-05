Rospigliosi sobre Vizcarra: enfrentamientos con el Congreso frenaron su caída en encuestas

“Presidente no tiene posibilidad de postular a la reelección”, asegura el analista político.

Tras conocer que la popularidad del presidente Martín Vizcarra continúa cayendo en las encuestas, el analista político Fernando Rospigliosi considero que todo es consecuencia de su mala gestión en temas de seguridad ciudadana, economía y reconstrucción de la zonas afectadas por el fenómeno del niño.

En ese sentido, afirmó que los constantes enfrentamientos con el Congreso de la República y otras autoridades políticas le permitió que la caída sea menos “abrupta y aparatosa” de lo que ya se mostraba.

“Pese al tiempo que lleva en el cargo no se da cuenta que gobernar no es hacer propagandas políticas ni publicidad, sino es resolver los problemas de la gente, y eso es lo que no está haciendo. Creo que con el enfrentamiento logró su caída a 4 o 5 por mes, de lo contrario caería más abruptamente”, dijo.