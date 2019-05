Fiscal Vela: "Villarán pretendía enquistar su organización criminal en la MML”

Durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Susana Villarán, el fiscal superior Rafael Vela señaló que la ex alcaldesa Susana Villarán intentó “enquistar su organización criminal en la comuna limeña.

“Pretendía sostener su organización criminal de manera temporal; es decir, enquistarla en la Municipalidad de Lima. No consiguió su propósito, pero eso no quiere decir que las circunstancias no se produjeran en su momento porque el dinero está claramente referenciado", afirmó el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato informó que el Ministerio Público.

Asimismo señaló que Villarán de La Puente "participó activamente" en la entrega y manejo de estos recursos que provenían de la división de sobornos de OAS y Odebrecht.